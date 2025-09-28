ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم (الأحد)، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يركز حالياً على تحقيق هدفه الرئيسي الذي يُعتبر «جائزة كبرى»، وهو إحداث تحول جذري في السياسة الأمريكية تجاه تايوان؛ بهدف عزل الجزيرة التي تعتبرها بكين مقاطعة متمردة.

ويأتي هذا السعي بعد عام كامل من التواصل رفيع المستوى بين الجانبين، إذ مهدت الصين الطريق لتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعرب عن اهتمامه بإبرام اتفاق اقتصادي مع الصين خلال العام المقبل.

شرط الصين لإبرام صفقة تجارية مع أمريكا

وأفادت الصحيفة بحسب مصادر وصفتها بـ «المطلعة» على الملفات، أن «شي» يطالب بإعلان أمريكي رسمي يفيد بأن الولايات المتحدة «تعارض» استقلال تايوان صراحةً، وهو أقوى من التصريح الحالي الذي اعتمدته إدارة الرئيس جو بايدن، الذي يقتصر على أن واشنطن «لا تدعم» الاستقلال.

ويُرى هذا الطلب شرطاً رئيسياً لإبرام صفقة تجارية بين البلدين، وسط ضغوط صينية لربط القضايا الاقتصادية بالأمنية.

وأكدت المصادر أن «إعادة التوحيد» مع تايوان أصبح مبدأً أساسيّاً في «حلم الصين» الذي يروج له شي منذ عام 2012، ولا يمكن منعه بتدخلات خارجية مثل الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لتايبيه.

توقعات لقاء شي وترمب

من جانب آخر، أشارت تقارير إلى أن لقاءً محتملاً بين شي وترمب قد يجري على هامش قمة آسيان-المحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية، التي تبدأ في 31 أكتوبر 2025، إذ يمكن أن تُناقش هذه النقاط بشكل مباشر.

توترات بين واشنطن وبكين

تُعد هذه التطورات جزءاً من توترات أوسع بين واشنطن وبكين حول تايوان، إذ حذّر شي بايدن خلال قمة في سان فرانسيسكو عام 2023 من أن بكين ستعيد التوحيد بالقوة إذا أعلنت تايوان استقلالها بدعم خارجي.

ويأتي السعي الصيني وسط مخاوف من تصعيد عسكري، إذ أجرت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة بعد تنصيب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته في مايو 2024، الذي شكر مؤيديه على رفض «التأثيرات الخارجية» ودعا بكين إلى وقف «الإرهاب السياسي والعسكري».