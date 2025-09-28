دعوة إلى وقف الحرب

موجة اعترافات متسارعة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين قرار شجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين. ويرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 160 من أصل 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة.وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم (الأحد)، عن شكرها لسان مارينو على مواقفها التي أعلنها وزير الخارجية مارينو لوكا بيكاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة والكارثة الإنسانية والاستيطان، ومطالبته بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.وأعلن وزير خارجية سان مارينو مساء أمس (السبت) اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. وأكد أن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة والضفة الغربية لا تطاق، وما زالت واحدة من أكثر المآسي إيلاماً وطول أمدٍ في عصرنا.وجدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المتضررين، وشدد على أنه «لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال القصف العشوائي والتجويع والتهجير».وأكد أن استمرار التوسع الاستيطاني، بما في ذلك المشاريع الحساسة للغاية مثل مشروع (E1)، إلى جانب الدمار في غزة، يهدد بمحو إمكانية السلام نفسها. «ما لم نتحرك بوحدة وعزيمة، فإن رؤية شعبين يعيشان جنباً إلى جنب بكرامة وأمن ستضيع».ويأتي موقف سان مارينو بالتزامن مع موجة اعترافات متسارعة بدولة فلسطين، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الأحد الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، تلتها كل من لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو.وبهذا الاعتراف تصبح سان مارينو، التي تعتبر أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، أحدث دولة تعترف بفلسطين، فيما كانت الجزائر أول دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين عام 1988 من الجزائر.