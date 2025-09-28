



مداهمة عدة منظمات

تفتيش شامل واستجواب

المنظمة تنفي التورط

داهمت السلطات الفرنسية مقر منظمة «إس أو إس مسيحيو الشرق» (SOS Chrétiens d'Orient) غير الحكومية هذا الأسبوع في إطار تحقيقات مستمرة منذ نهاية عام 2020، حول الاشتباه في التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سورية.وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أمس (السبت): «جرت عمليات دهم عديدة لمنظمات، من بينها منظمة إس أو إس مسيحيو الشرق، وشركات ومنازل أفراد، فضلاً عن جلسات استماع متعددة لشهود أو متهمين»، مؤكدة معلومات كانت قد نشرتها إذاعة «فرانس إنفو» العامة.وأفات مصادر قانونية بأن تحقيق المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب (OCLCH)، يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية دفعت جزءاً من الأموال التي تجمعها إلى قوات الدفاع الوطني، وهي فصائل موالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تتهمها منظمات غير حكومية سورية بنهب قرى، وقصف المدنيين، وتدريب أطفال للقتال في سورية.وأعلن رئيس المنظمة شارل دو ميير أن عمليات التفتيش طالت خصوصاً جهاز الكمبيوتر الخاص به، لافتا إلى أنه تم استجوابه خلال جلسة استماع.وذكرت إذاعة «فرانس إنفو»، أن عناصر مكتب OCLCH فتشت مكاتب الجمعية في بولون بيانكور قرب باريس على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى مكاتب في كوربيفوا وفي العاصمة باريس، وشركتين في إيل إي فيلان شمال غرب فرنسا ومقر في إيسون قرب باريس.وكان موقع «ميديابار» وإذاعة «فرانس إنفو» أعلنا أن التحقيق يهدف إلى تحديد مسار الأموال التي جمعتها المنظمة ودورها المحتمل في دعم فصائل النظام السوري السابق.ونفت المنظمة بعد نشر تحقيق ميديابار بداية عام 2022، تورطها في أي جريمة على الإطلاق، مؤكدة أن نشاطها يركز على مساعدة المسيحيين الذين وقعوا ضحايا الاضطهاد العنيف، خصوصاً على أيدي عناصر تنظيم داعش.