شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه «لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة وجيش واحد، ولا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة». وجدد عون في كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، اليوم (السبت)، التأكيد على ضرورة التفاف الجميع حول مشروع الدولة الواحدة، القوية، العادلة.ودعا الرئيس اللبناني إلى التكاتف الوطني، والابتعاد عن الانقسام، لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد، مؤكدا أنه «لا حماية حقيقية إلا تحت سقف الدولة، التي تمتلك وحدها الشرعية، وتضمن الأمان لجميع اللبنانيين، من دون تمييز أو تفرقة».وأقرت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بتنفيذها وإتمامها بنهاية السنة الحالية.في غضون ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، عقب زيارة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم، إن لبنان دولة صديقة، تتشاور معها طهران في كل القضايا. ورأى أنه على المسؤولين اللبنانيين التوافق من أجل إيجاد حلول للقضايا الداخلية. وأكد لاريجاني أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، وهناك مشاورات مستمرة بيننا.وحول احتمال شن إسرائيل هجوماً جديداً على بلاده، قال: نحن مستعدون لكل السيناريوهات لكن لا أظن أن الإسرائيليين سيتصرفون بغباء وإن فعلوا ذلك فسيتلقون درسا قوياً.