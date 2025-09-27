كييف تطلب وواشنطن مترددة

أفصح موقع «أكسيوس» أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي طلب خلال الاجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب تزويد بلاده بصواريخ توماهوك بعيدة المدى ودقيقة التوجيه، معتبرا أن ذلك سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدخول في محادثات سلام تنهي الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات، بحسب ما نقل عنه مسؤول أوكراني ومصدر آخر مطلع على تفاصيل الاجتماع.وخلال مقابلة مع برنامج The Axios Show، قال زيلينسكي إنه طلب من ترمب نظام أسلحة إضافي قد يُجبر بوتين على دخول محادثات سلام، ربما دون أن تضطر أوكرانيا لاستخدامه.ورفض زيلينسكي الإفصاح عن نظام الأسلحة الذي طلبه خلال المقابلة التلفزيونية، لكنه قال إن روسيا إذا علمت بامتلاك أوكرانيا له «سيزداد عليها الضغط بشكل كبير لإجراء محادثات».وكان زيلينسكي، قال الأربعاء الماضي، إنه طلب من الرئيس الأمريكي نظام أسلحة إضافيا قد يُجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدخول في محادثات سلام، دون حتى أن تضطر أوكرانيا لاستخدامه.وسبق أن طالبت كييف واشنطن بتزويدها بصواريخ توماهوك عدة مرات خلال العام الماضي، ضمن قائمة معدات طلبتها قبل أشهر، لكن الإدارة الأمريكية ظلت مترددة حتى الآن.ويصل مدى صواريخ توماهوك التي تستخدم بشكل رئيسي لضرب أهداف أرضية بدقة عالية من مسافات بعيدة إلى نحو 1600 كلم أو أكثر، مما يسمح بإطلاقها من مسافات آمنة خارج نطاق الدفاعات الجوية للعدو. وتستخدم تلك الصواريخ نظام توجيه متطورا يجمع بين GPS والخرائط الرقمية والرادار، ما يمنحها قدرة على إصابة الهدف بدقة متناهية.ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء الطيران لتفادي الدفاعات الجوية أو لتعديل الهدف، مما يجعلها صعبة الاعتراض.ويطير هذا الصاروخ على ارتفاع منخفض جدا، ما يساعده على التسلل تحت أنظمة الرادار، ويمكن إطلاقه من السفن الحربية والغواصات والطائرات أيضا (في بعض النسخ المعدلة).وتعاني وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من نقص في هذه الصواريخ، وأنفقت خلال السنوات العشر الماضية، 2.8 مليار دولار لشراء 1234 صاروخا فقط.وحاولت أوكرانيا الالتفاف على عدم رغبة شركائها في توفير أسلحة بعيدة المدى من خلال تطوير أنظمتها الخاصة، مثل «باليانيتسيا» و«فلامنجو».وتساءل مراقبون عما إذا كانت تلك الأسلحة إذا سلمت إلى كييف ستجبر موسكو على العودة إلى طاولات المفاوضات؟وكان الرئيس ترمب أبلغ كييف سابقا أنه يجب عليها الرد بما يتناسب مع الهجمات الروسية على أراضيها، بعد أن كان رافضا في السابق استخدام الأسلحة الأمريكية في ضرب الداخل الروسي.