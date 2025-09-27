مواقف متباينة وتحديات محتملة

مضامين الخطة الأمريكية

أفصحت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، عن تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، وتهيئة الظروف لإقامة دولة فلسطينية.ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد جرى مشاركة الخطة مع عدد من الدول العربية والإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتشجع الخطة، حسب الصحيفة، الفلسطينيين على البقاء في غزة، فيما اعتبر أنه تحوّل لافت في موقف إدارة ترمب، التي أثارت الجدل في فبراير الماضي عندما تحدّث الرئيس الأمريكي عن نية السيطرة على القطاع وإعادة توطين سكانه في الخارج.وتتضمن الخطة سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية، بينها إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتبادل الأسرى، وتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية، وإعادة إعمار شاملة للقطاع، فضلا عن خطوات تمهد لقيام دولة فلسطينية.واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن بعض بنود الخطة تعد جذابة للفلسطينيين، خصوصاً تلك المتعلقة بإعادة الإعمار والدولة المستقبلية، فإنها بالمقابل تتضمن شروطاً وصفتها بالصعبة، أبرزها نزع سلاح حماس واستبعادها من الحكم، وهو ما قد يصعب قبولها بالخطة. ومن المتوقع أن تثير البنود المتعلقة بقيام دولة فلسطينية معارضة شديدة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.وتضمنت خطة ترمب نحو 21 بنداً، هي:1- جعل غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب.2- إعادة إعمار القطاع المدمر.3- إنهاء الحرب بعد موافقة الطرفين على الخطة، وبدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي.4- إعادة الرهائن وجثامين القتلى خلال 48 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق.5-إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين المحكومين بالسجن مدى الحياة، وأكثر من 1,000 معتقل من غزة منذ بداية الحرب، وتسليم جثامين مئات الفلسطينيين.6- عفو مشروط لعناصر حماس والتسهيل لمن يرغب في المغادرة.7- تدفق المساعدات إلى غزة نحو (600 شاحنة يومياً)، مع إعادة تأهيل البنية التحتية ودخول معدات إزالة الأنقاض.8- تقوم الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومنظمات دولية محايدة، بتوزيع المساعدات دون تدخل من أي طرف.9- إدارة غزة من قبل حكومة انتقالية مؤقتة مكونة من تكنوقراط فلسطينيين، بإشراف هيئة دولية جديدة تقودها واشنطن بالتعاون مع شركاء عرب وأوروبيين، حتى تستكمل إصلاحات السلطة الفلسطينية.10- بلورة خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة.11- إنشاء منطقة اقتصادية بضرائب ورسوم مخفضة.12- عدم التهجير القسري للفلسطينيين.13- نزع سلاح حماس ومنعها من الحكم.14- تقديم ضمانات أمنية من دول إقليمية لضمان التزام جميع الأطراف.15- تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة بقيادة أمريكية وعربية، للإشراف على الأمن وتدريب شرطة فلسطينية محلية.16- انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.17- إمكانية تنفيذ جزئي للخطة في حال رفض حماس.18- التزام إسرائيل بعدم شن ضربات في قطر.19- إطلاق برامج لتفكيك الفكر المتطرف.20- فتح مسار نحو دولة فلسطينية مستقبلية.21- إطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.