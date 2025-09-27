كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الولايات المتحدة طلبت من بلاده تسليم كل المواد النووية المخصبة، مؤكداً أن طهران نُفضل «آلية الزناد» على قبول طلبات أمريكا غير المعقولة.وقبيل ساعات من دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ، مساء اليوم السبت، استدعت إيران سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور، في خطوة احتجاجية على إطلاق هذه الدول مسار «آلية الزناد»، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.ووصفت طهران تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد بالقرار غير المسؤول والظالم.وأخفقت محاولة روسية صينية، أمس الجمعة، في تأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في مجلس الأمن الدولي إثر تصويت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار، ما مهد الطريق أمام إعادة فرض العقوبات.عرض إيراني ومحادثات لم تفضِ إلى نتيجةورداً على تفعيل آلية العقوبات، لوّحت طهران بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أبرمت معها في الـ9 من سبتمبر الجاري اتفاق تعاون جديداً في العاصمة المصرية القاهرة.وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الأيام الماضية محادثات مكثفة مع الأوروبيين أثناء تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً مع الوفد الفرنسي، إلا أنها لم تفض إلى نتيجة، ووصف دبلوماسيون أوروبيون ما قدم على الطاولة من قبل إيران بالعرض غير الجدي.وكان الرئيس الإيراني أفاد خلال تواجده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن المشاورات مع الأوروبيين «لم تسر كما كان متوقعاً».فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون، بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة أنه ما زال «ممكناً» تجنيب إيران إعادة تفعيل العقوبات الدولية إذا استجابت للشروط المشروعة للترويكا الأوروبية وهي: الموافقة على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى كافة المنشآت النووية الإيرانية، الاستجابة للمخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، والانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة.إلا أن إيران شددت على لسان المرشد علي خامنئي، أنها لن تخضع للضغوط، ما يشير إلى أنها باتت على مقربة من عودة العقوبات.