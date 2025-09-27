اجتماع مرتقب بين واشنطن وبيونغ يانغ

كشفت وسائل إعلام رسمية، اليوم (السبت)، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجّه باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي لبلاده من أجل «شحذ الدرع والسيف النوويين» لحماية السيادة والأمن الوطني، في وقت رجح مسؤول كوري جنوبي إمكانية انعقاد اجتماع بين واشنطن وبيونغ يانغ هذا العام.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم التقى، أمس الجمعة، مسؤولين وعلماء كبار في معاهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، مؤكداً أن الأولوية القصوى للبلاد تركز على مواصلة تطوير موقف الرد النووي.ونقلت الوكالة عن أون قوله: يجب علينا شحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين باستمرار، لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق.من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي-جيه ميونغ: إن كورسيا الشمالية سعت لعقود من الزمن إلى تنفيذ برنامج للأسلحة النووية، وشملت جهودها عملية سرية لتخصيب اليورانيوم سمحت بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحاً نووياً كل عام.في غضون ذلك، لم يستبعد مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إمكانية عقد اجتماع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) الذي تستضيفه سيول هذا العام.وأفاد المسؤول في نيويورك بأن محادثات من هذا النوع قد تجري على هامش منتدى أبيك الذي تنطلق أعماله أواخر أكتوبر القادم.ويخيّم الجمود على العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهارت قمة عالية المستوى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2019 على خلفية مسألة تخفيف العقوبات وتنازلات بيونغ يانغ النووية.وأعلنت كوريا الشمالية أنها دولة نووية ولن تتراجع عن ذلك، رغم أن كيم أعلن أخيراً استعداده لإعادة إطلاق حوار مع واشنطن.والتقى ترمب وكيم في بانمونجوم، وهي قرية في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين اللتين تعتبران عملياً في حالة حرب. واجتمع الزعيمان 3 مرات إبّان ولاية ترمب الأولى، ونوه الرئيس الأمريكي بالعلاقات الودية التي تربطهما.إلا أن القمة الأخيرة انهارت في هانوي عام 2019 بعد الخلاف بشأن التنازلات التي ستقدمها بيونغ يانغ في ما يتعلق ببرنامجها النووي، إلا أن ترمب كشف في أغسطس أنه يأمل بلقاء كيم مجدداً، ربما هذا العام.