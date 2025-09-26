أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تأسيس تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية، وتمويل المملكة السلطة عبر هذا التحالف بنحو 90 مليون دولار.وكشف في مؤتمر صحفي في نيويورك، الخميس، أن إجمالي عدد الدول التي باتت تعترف بدولة فلسطين ارتفع إلى أكثر من 159 دولة، وذلك بعد إطلاق السعودية مؤتمراً دولياً بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة مع فرنسا، مبيناً في الوقت ذاته أن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب مخاطر ضم إسرائيل للضفة الغربية.وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن إنهاء حرب غزة سيكون مقدمة لتنفيذ حل الدولتين، وقال: «منخرطون مع الولايات المتحدة لوقف الحرب، ولن يكون هناك أي مسار للتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية».وجدد التأكيد على أن تنفيذ تحالف حل الدولتين سيضمن الأمن والسلام للمنطقة، إذ يبني التحالف مساراً واضحاً لإنصاف الشعب الفلسطيني، ويحمل كذلك آلية فعالة لدعم الفلسطينيين.وأعرب الوزير فيصل بن فرحان عن أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء نحو تحقيق سلام عادل وشامل، مؤكداً أن «حل الدولتين» يشكل فرصة تاريخية لتحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.وفي ذات السياق، أكد الوزير السعودي في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» البريطانية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ملتزم للغاية بإنهاء الحرب في غزة. وقال: «متفائل بأن مسار إنهاء حرب غزة قد بدأ»، مشيراً إلى أن حرب غزة استمرت فترة طويلة ويجب أن تنتهي.