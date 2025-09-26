فيما تواصل إسرائيل حرب الإبادة في غزة، وجه جيش الاحتلال، اليوم (الجمعة)، إنذاراً عاجلاً بإخلاء محيط منطقة ميناء غزة غرب المدينة.وتحدث المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة «إكس»، عن إنذار عاجل إلى كل من لم يُخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 724, 725, 777, 835, 704, 702, 709 بالقرب من البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له في شارع أمين الحسيني.وأعلن أن الجيش سيهاجم المبنى في الوقت القريب نظراً لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره، مؤكدا على ضرورة إخلاء المبنى بشكل فوري جنوباً نحو المنطقة الإنسانية في المواصي. وأكد فلسطينيون أن الإنذار بإخلاء محيط ميناء غزة يستهدف تدمير برج سكني مكون من 11 طابقاً.وقتلت قوات الاحتلال منذ فجر الجمعة 24 فلسطينياً في هجمات على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وشنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات جوية على مبانٍ شمال مدينة خان يونس جنوب غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن عن «خطة سلام» لوقف الحرب في قطاع غزة، فيما أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن تفاؤل بلاده بإقرارها خلال الأيام القادمة. وتنص الخطة على الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين، ووقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وإنشاء آلية حكم فيه من دون حركة حماس.ونصت خطة ترمب على تشكيل قوة أمنية تضم فلسطينيين وعناصر من دول عربية وإسلامية. وتحدثت عن مشاركة ما للسلطة الفلسطينية في الترتيبات المرتقبة.يذكر أن حكومة نتنياهو سبق أن وضعت 5 شروط لإنهاء الحرب في غزة، تمثلت في نزع سلاح حماس، وإعادة كل الأسرى الأحياء والأموات، وتجريد غزة من السلاح، وسيطرة إسرائيل الأمنية على القطاع، فضلاً عن إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.وينتظر أن يجتمع رئيس وزراء الاحتلال مع الرئيس الأمريكي الاثنين القادم للمرة الرابعة، لمناقشة الحرب في غزة.