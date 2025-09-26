وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا لتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ويستفيد منه (23.696) فردًا.

وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والعائدين والمتأثرين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، إضافة إلى الحد من التعرض إلى المخاطر المرتبطة بفصل الشتاء وتخفيف المعاناة عن المجتمع الأوكراني، من خلال توزيع (5.422) من المواد الإيوائية وتوزيع (1.174) من أدوات التدفئة السريعة، فضلًا عن توزيع (2.180) من أدوات البناء الشتوية في مناطق (تشيرنيهيفسكا، وسومسكا، وخاركيفسكا، ودونيتسكا، ودنيبروبيتروفسكا، وزابوريزكا، وخيرسونسكا، وكييفسكا، وميكولافسكا، وأوديسكا).