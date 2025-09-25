مايكروسوفت توقف استخدام إسرائيل لتقنياتها في المراقبة الجماعية للفلسطينيين

اتخذت شركة مايكروسوفت خطوة غير مسبوقة بوقف تمكين وحدة عسكرية إسرائيلية من استخدام تقنياتها السحابية في عمليات المراقبة الجماعية للفلسطينيين، بعد مراجعة داخلية خلصت إلى أن هذه الاستخدامات تنتهك شروط الخدمة والمعايير الحقوقية للشركة.

وقالت مايكروسوفت في بيان نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية، إن التحقيقات كشفت اعتماد الوحدة على منصة الحوسبة السحابية «أزور» لتخزين وتحليل بيانات شخصية واتصالات واسعة النطاق تخص فلسطينيين في الأراضي المحتلة، وهو ما أثار مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وأكد متحدث باسم الشركة أن مايكروسوفت لن تسمح بأن تُستخدم تقنياتها في أنشطة تنتهك القوانين الدولية أو تقيد الحريات الأساسية، مشددا على أن أي تعاون مستقبلي مع مؤسسات إسرائيلية سيكون خاضعاً لمراجعات دقيقة ومعايير صارمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب ممارساتها في الرقابة الرقمية، وكذلك على الشركات التكنولوجية العالمية المطالبة بضمان عدم توظيف منتجاتها في أنشطة عسكرية أو أمنية تتعارض مع حقوق الإنسان.