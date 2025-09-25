حزب الله يكسر قرار الحكومة بإضاءة صخرة الروشة بصور نصرالله وصفي الدين

في خطوة استفزازية وصفت بأنها محاولة صريحة لضرب هيبة الدولة، أقدم حزب الله، مساء اليوم (الخميس)، على إضاءة صخرة الروشة بصورتي حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وسط حشد لمناصريه، متجاهلاً القرار الصادر عن محافظة بيروت الذي حظر بشكل صريح أي إنارة أو عرض ضوئي على الصخرة من البر أو البحر أو الجو.

في هذا السياق، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عبر منصة إكس، تصريحا شديد اللهجة جاء فيه: «ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظمي التحرك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على عدم إنارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها. وعليه اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم للتحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذا للقوانين المرعيّة». ‏وختم سلام: «غني عن القول أن هذا يشكل انقلابا على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلبا على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها. وهذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا إصرارا على تحقيق هذا الواجب الوطني». مصادر رسمية أكدت أن ما جرى يشكل خرقا خطيرا للتعهدات الموقعة من الجهة المنظمة، وانقلابا على الالتزامات الواضحة التي قدمت للدولة، معتبرة أن استغلال أحد أبرز المعالم الوطنية في العاصمة بهذا الشكل يفتح الباب أمام توترات طائفية ويضرب صورة القانون والمؤسسات.

وأضافت المصادر أن هذه الحادثة تضع المواجهة بين منطق الدولة ومنطق الدويلة في صلب المشهد السياسي، وتفتح الباب أمام تدابير قضائية وأمنية مرتقبة في الساعات القادمة.