أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي أنه آن الأوان لإطلاق تحالف دولي فعّال من أجل استعادة أمن واستقرار اليمن وتحريره من قبضة الحوثي.وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن إدارة الصراع عبر المزيد من الحوافز لم تجلب سوى مزيد من الويلات والدمار، وأن سياسة الاحتواء منحت الحوثيين الوقت والموارد لتوسيع ترسانتهم العسكرية.وقال العليمي: «السلام المنشود لا يمكن أن يستجدى، بل يفرض بالقوة»، معتبراً أن تغافل المجتمع الدولي عن جوهر الأزمة اليمنية، شجع الحوثيين على التمادي في تهديد السلم الإقليمي، واستهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية.وأضاف: «بات واجبا على العالم أن يعيد النظر في تصوراته تجاه الحالة اليمنية»، مشيراً إلى أن اليمن ليست مجرد أزمة داخلية، بل اختبار لمصداقية النظام الدولي.