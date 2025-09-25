مقترح إيطالي

سفينة مجهزة بمدفعية

فيما أعلنت إسبانيا إرسال سفينة حربية لحماية الأسطول، كلف وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، اليوم (الخميس)، فرقاطة حربية ثانية لدعم «أسطول الصمود العالمي» الذي يحاول كسر الحصار على غزة وإيصال المساعدات.وقال وزير الدفاع الإيطالي، في خطاب أمام البرلمان في روما، اليوم: «أرسلنا سفينة، وأخرى في الطريق، ومستعدون لأي طارئ»، محذراً النشطاء من الإصرار على محاولة كسر الحصار الإسرائيلي.وحث كروسيتو الناشطين على قبول مقترح إيطالي بتسليم مساعداتهم والسماح للكنيسة الكاثوليكية بتوزيعها في غزة، مشدداً بالقول: «لا يمكننا ضمان سلامة مواطنينا إذا دخلوا المياه الإقليمية لدول أخرى».وكانت إيطاليا قد أرسلت فرقاطة أولى، (الأربعاء)، بعد ساعات من إعلان «أسطول الصمود العالمي» استهدافه بطائرات مسيرة أسقطت قنابل صوتية ومسحوقاً مُسبباً للحكة، في المياه الدولية على بُعد 30 ميلاً بحرياً (56 كيلومتراً) من جزيرة جافدوس اليونانية.ويحمل «أسطول الصمود»، مشاركين بينهم ناشطون يحملون الجنسيتين الإيطالية والإسبانية.بدورها، أعلنت مدريد إرسال سفينة تابعة للقوات البحرية الإسبانية، من أجل حماية «قافلة الصمود العالمي»، وبحسب ما قاله رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للصحفيين في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «السفينة الحربية مجهزة بكل الوسائل اللازمة، في حال كان من الضروري تقديم المساعدة للقافلة أو تنفيذ أي عمليات إنقاذ».وطالب سانشيز بـ«احترام القانون الدولي وضمان حق مواطنينا بالإبحار في ظروف آمنة بالبحر الأبيض المتوسط».وذكرت صحيفة «إل باييس» الإسبانية، أن السفينة مجهزة بمدافع ومروحية وطائرة مسيّرة للمراقبة، وتضم 46 فرداً بين ضباط وضباط صف وبحّارة، إضافة إلى طاقم طبي.وكان «أسطول الصمود العالمي»، قد أعلن (الخميس)، أن سفنه التي كانت تبحر ببطء في المياه الإقليمية اليونانية، تعرضت لـ«نشاط لطائرات دون طيار» خلال الليل، وكانت متجهة نحو المياه الدولية في وقت لاحق.ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، لكن القوارب تضررت وسُجّل تعطّل واسع في الاتصالات، ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر انفجاراً على إحدى السفن.ويحمل الأسطول، الذي يضم عشرات القوارب من عدة دول، مساعدات إنسانية رمزية، بما في ذلك غذاء وأدوية موجهة للفلسطينيين في غزة.