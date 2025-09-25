توجيه المنظمة رسالة موحدة

إدانة المنظمة للانتهاكات الإسرائيلية

ناقشت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الخميس)، الآثار الحقوقية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وذلك في اجتماع طارئ بمدينة جدة.وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر ذياب، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، كلمة نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، تقدير المنظمة للإسهامات القيمة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وصون حقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان باستقلالية وحيادية وموضوعية كاملة.وقال ذياب: إن هذا الاجتماع الذي جاء في الوقت المناسب يسمح للدول الأعضاء في المنظمة بتوجيه رسالة موحدة، وتعزيز مواقفها القانونية والدبلوماسية، وإظهار تضامنها مع شعب وحكومة قطر ضد هذا الاعتداء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف، والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.وأشار إلى أن هذا الاستهداف لدولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي تشارك بنشاط في جهود الوساطة والسلام، يُمثل سابقة خطيرة، ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، داعياً الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، إلى التنسيق مع آليات حقوق الإنسان الدولية، برفع مستوى الوعي لاطلاع الهيئات ذات الصلة على الآثار الحقوقية والإنسانية للهجوم الإسرائيلي على قطر والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، وتوجيه رسائل موحدة، وبضغوط قانونية ودبلوماسية.وفي سياق آخر، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس إدانة المنظمة بشدة للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العقاب الجماعي والتجويع والتهجير القسري والهجمات على البنية التحتية المدنية، مجددًا الدعوة لمجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.