المجال الجوي الفرنسي

الملاحقة الدولية

فيما فرضت الحكومة السلوفينية حظراً على دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها، سلكت رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة طريقا غير مباشر في محاولة واضحة لتجنب الدول التي يمكنها تنفيذ مذكرة اعتقال معلقة ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وغادر نتنياهو تل أبيب مساء (الأربعاء)، لكن رحلته، وبحسب موقع تتبع الرحلات الجوية، فإن طائرة نتنياهو بدلاً من أن تحلق عادة فوق عدة دول أوروبية، حلقت على طول البحر الأبيض المتوسط ​​وفوق مضيق جبل طارق.وأفاد الموقع بأن رحلة نتنياهو حلقت لفترة وجيزة فوق اليونان وإيطاليا، لكنها تجنبت تماماً المجال الجوي الفرنسي والإسباني، مما أدى إلى إطالة مدة الرحلة.ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي توضيح سبب اتخاذهم هذا الطريق غير المعتاد.وحجم نتنياهو أعضاء وفده والصحفيين المرافقين له قبيل سفره، تحت مزاعم الترتيبات الفنية المتعلقة بالجلوس والأمن، إلا أن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قالت إن ذلك كان وسيلة للتعويض عن الوقود الإضافي المطلوب.وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن فرنسا قبلت طلبا إسرائيليا بالتحليق فوق المجال الجوي الفرنسي، لكن نتنياهو قرر سلوك طريق آخر ولا نعرف السبب.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عزة.