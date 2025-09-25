أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) استعداده لترك منصبه بعد انتهاء الحرب مع روسيا، موضحاً أنه تقدم بطلب وحيد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) يجبر الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأشار إلى أن بلاده لن تقصف المدنيين، ملمحاً إلى إمكانية ضرب مراكز القوة الروسية، مثل الكرملين.
دعم ترمبونقل موقع «إكسيوس» عن الرئيس الأوكراني قوله: إن بلاده تحظى بدعم صريح من ترمب لضرب أهداف روسية مثل البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة، موضحاً أنه إذا حصلت بلاده على أسلحة إضافية بعيدة المدى من الولايات المتحدة، فستستخدمها لا محالة.
الاختباء في الملاجئورأى زيلينسكي أنه على المسؤولين الروس الاختباء في أقرب ملجأ، إذا لم تتوقف الحرب قائلاً: «عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ، لأنهم سيحتاجون إليها، إن لم يوقفوا الحرب».
وأشار إلى أن بلاده لن تقصف المدنيين، ملمحاً إلى إمكانية ضرب مراكز القوة الروسية، مثل الكرملين.