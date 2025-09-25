تفاقم الكارثة الإنسانية

تحركات للعودة للمفاوضات

في حين أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أكثر من 170 هدفاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أنحاء قطاع غزة، أكد مصدر طبي فلسطيني مقتل 30 مدنياً منذ فجر اليوم (الخميس) في غارة إسرائيلية على عدة مناطق في غزة بينهم 4 من طالبي المساعدات.وقال المصدر: «القصف استهدف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ومدينة دير البلح ومخيم البريج، وحي تل الهوى ومنطقة النفق ومدينة حمد ومنطقتي الجلاء والشيخ رضوان، مؤكداً أن كل هذه الأحياء والمناطق التي تعرضت للقصف سقط فيها قتلى وجرحى».من جهة أخرى، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني من أن ملايين من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة وتفاقم الكارثة الإنسانية، ما لم يتم توفير دعم دولي عاجل، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.وتفاقمت معاناة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية جراء المجاعة التي تتفشى في القطاع مع إغلاق عدد من مراكز سوء التغذية داخل عدد من المستشفيات.وأرجع مسؤولون وأطباء في غزة أسباب تفاقم أمراض سوء التغذية في القطاع المحاصر إلى وصول عمليات الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي توجد بها تلك مستشفيات وانعدام المستلزمات الطبية والأدوية والكوادر اللازمة لتشغيل تلك المراكز.سياسياً، كشف قيادي في حركة حماس اتصالات مكثفة يجريها الوسطاء (مصر وقطر وأمريكا) لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، من خلال العودة إلى المقترح الأمريكي الأخير الذي وافقت عليه حركة حماس.وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خطة من 21 نقطة، تهدف لإنهاء الحرب الإسرئيلية على غزة، وذلك خلال اجتماع مع قادة وممثلي 8 دول عربية وإسلامية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.