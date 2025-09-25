أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع غزة، بعد لقاء الرئيس الأمريكي عددا من قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس المصري في منشور على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، على تقديره لجهود الرئيس الأمريكي من أجل وقف حرب غزة، و«سعيه لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

وأضاف السيسي: «نعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس، الذي أرى أنه أساس مهم يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام».

وفي وقت سابق أصدر قادة دول عربية وإسلامية بيانا مشتركا حول القمة متعددة الأطراف بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وشدد البيان المشترك على تأكيد القادة على ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع عبّر قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترمب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم، وأبرزوا الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل. وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.

وجددوا التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترمب، وأكدوا أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم، وشددوا على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس. وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

كما أكد المشاركون ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معا لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.

وأكد المشاركون كذلك أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.