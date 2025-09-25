لم ولن يغفل التاريخ والشعب اليمني المواقف الإنسانية والأخوية السخية للقيادة والشعب السعودي معهم، ووضعهم على رأس الأولوية، والوقوف إلى جانب الإنسان اليمني في وجه كل التحديات التي تعترضه في حياته، ومساعدته في التغلب عليها والنهوض من جديد.لقد شكّل الدور السعودي في دعم اليمنيين إنسانياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً نقطة التحوّل في مستقبل ذلك البلد الذي أنهكته الصراعات والحرب، وأسهمت الجهود السعودية في رأب الصدع وتوحيد كافة القوى السياسية اليمنية بما يسهم في الوصول إلى سلام دائم وشامل، وتعزيز الاستقرار، ومجابهة التحديات التي تواجه اليمن والمنطقة.لم تدخر القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أي جهود طوال عقودٍ من الزمن في سبيل مساندة الشعب اليمني، بدءاً من جهودها الكبيرة في منع انزلاق البلاد إلى أتون حرب أهلية وانتهاءً بمساعيها المتواصلة والحثيثة لتحقيق السلام الشامل والدائم ودعواتها المتكررة للفرقاء اليمنيين للحوار والمصالحة خلال السنوات الماضية.كانت السعودية طوال عقود من الزمن وإلى اليوم السند للشعب اليمني في السراء والضراء، بل دفعت بكل إمكاناتها لمساعدة اليمنيين، عبر مراكز إنسانية وبرامج ومشاريع أنشأتها من أجل اليمن وشعبه، وتحولت إلى مصدر أمل للكثير من الأسر، وأسهمت في التنمية بشكل فعال وقوي، ووصل خيرها إلى كل بيت في المدينة والريف وعلى قمم الجبال وفي المناطق الوعرة، فضلاً عن الدفع بمئات الآلاف من فيز العمل للشباب لتخفيف أزمة البطالة واستيعابهم في السوق السعودية التي تشهد نماءً وازدهاراً بشكل متواصل متخطيةً دولاً عظمى.الجهود السعودية لم تتوقف عند الجوانب الإنسانية، بل نجحت في جمع فرقاء «الشرعية» في إطار اتفاق واحد وهو (اتفاق الرياض)، كما احتضنت المشاورات اليمنية-اليمنية، وبحسب مراقبين يمنيين فإن السعودية كانت ولا تزال الوحيدة التي تعمل لصالح الإنسان اليمني ومصالح بلاده العليا بكل حيادية وإخلاص، وتقدّم كل ما لديها في سبيل إنقاذ أشقائها من براثن الموت والتفكك والحروب.وكان آخر الدعم هذا الأسبوع توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقديم المملكة دعماً إضافياً بمبلغ 1,3 مليار ريال كدعم اقتصادي تنموي جديد لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.مليار دولار في البنك المركزي اليمني في صنعاء 2012مليارا دولار في البنك المركزي اليمني في عدن 2017مليار دولار دعماً لمجلس القيادة الرئاسي في 2022400 مليون دولار لتنمية وإعمار اليمن عبر البرنامج السعودي1٫3 مليار سعودي دعم اقتصاديتنموي للحكومة اليمنيةمنح مشتقات نفطية بقيمة 622 مليون دولار للكهرباء1.2 مليار دولار لمواجهة عجز موازنة الحكومة اليمنية 2023