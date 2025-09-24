في قصة مؤثرة تجسد عمق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن امرأة فلسطينية تبلغ من العمر أكثر من 100 عام، تدعى «جازية»، اضطرت إلى النزوح قسراً إلى جنوب القطاع وسط القصف الإسرائيلي المستمر.

هذه القصة، التي نشرتها «الأونروا» على صفحاتها الرسمية في فيسبوك ومنصة «إكس»، تبرز الواقع المأساوي لأكثر من 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخلياً، معظمهم مرات عديدة، في ظل حرب استمرت لأكثر من عامين، مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

الأونروا توثق المأساة

وفقًا لمنشور «الأونروا»، الذي جاء في سياق حملتها لتوثيق قصص النازحين، وُلدت جازية في بدايات القرن الـ20، وشهدت حياتها الطويلة أحداثاً تاريخية مريرة مثل النكبة عام 1948، والحروب المتكررة على غزة.

ومع اندلاع الحرب الحالية في أكتوبر 2023، أجبرت «جازية» على مغادرة منزلها في شمال أو وسط القطاع، لتنقل إلى الجنوب، إذ أصبحت خان يونس ودير البلح ملاذاً مؤقتاً لمئات الآلاف.

ونقلت «الأونروا» عنها قائلة: «كنت جالسة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي الضعيف».

وأعربت «جازية» عن أمنيتها الوحيدة بأن «يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان»، في إشارة إلى أحفادها وأبناء أبنائها الذين يشاركونها النزوح.

قصة «جازية» من النكبة إلى اليوم

وتأتي قصة «جازية» في سياق أزمة إنسانية كارثية، إذ أكد تقرير الأونروا رقم 186 (أغسطس 2025) أن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا من غزة المدينة وحدها في الأسابيع الأخيرة، معظم النزوحات ناتجة عن أوامر إخلاء إسرائيلية تغطي 86.5% من القطاع.

وأوضح التقرير أن 189 من مرافق الأونروا تقع في مناطق محظورة أو تحت أوامر إخلاء، مما يعيق تقديم المساعدات لـ148 ألف نازح يعتمدون على ملاجئ الوكالة، كما سجل التقرير أن الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني حتى أكتوبر 2024، مع إصابة 100 ألف آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، إذ يشكل النساء والأطفال 70% من الضحايا.

تقارير أممية

وتشير تقارير أخرى إلى أن النزوح القسري يشمل نساء مسنات مثل «جازية»، اللواتي يعانين من نقص الرعاية الصحية والغذاء.

وفي تقريرها رقم 157 (يناير 2025)، أكدت الأونروا أن 90% من سكان غزة نزحوا مرات عديدة، بعضهم 10 مرات أو أكثر، مع تدمير 70% من مرافق المياه والصرف الصحي في شمال القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا مساعدات غير غذائية مثل البطانيات والملابس الشتوية، لكن الحاجات تفوق الإمكانات.

قصة صمود

قصة جازية، التي تعكس صمود النساء الفلسطينيات، أثارت تعاطفاً دولياً واسعاً، مع دعوات متزايدة من منظمات إنسانية لوقف الحرب وتوفير ممرات آمنة للعودة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة مع استمرار القصف.