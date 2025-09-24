إجمالي مبلغ العقوبات

في ظل انحياز الكثير من وسائل الإعلام الغربية لصالح الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أمرت محكمة أسترالية، اليوم (الأربعاء)، هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بدفع تعويضات إضافية لصحفية فُصلت بسبب منشور عن الحرب في غزة.وقد رفعت أنطوانيت لطوف دعوى قضائية في ديسمبر 2023، بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته خمسة أيام مع المؤسسة الإعلامية، وذلك على خلفية نشرها على حسابها في «إنستغرام» فيديو لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية حول الحرب في غزة، وكتبت تعليقاً عليه: «هيومن رايتس ووتش تُدين التجويع كأداة حرب».أمر القاضي الفدرالي داريل رانجيا هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، اليوم، بدفع 98,900 دولار أسترالي للطوف، بعد دفعة أولى بلغت 46,100 دولار في يونيو، مشدداً على ضرورة أن يُدفع المبلغ في غضون 28 يوماً.وكتبت لطوف على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: «بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوماً بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة».فيما قال المدير الإداري للهيئة، هيو ماركس: «القناة ستواصل دراسة نتائج المحكمة، ونأخذ الأمر على محمل الجد، وعلينا أن نكون أفضل».يُذكر أن الأمم المتحدة أعلنت رسمياً حالة المجاعة في غزة في أغسطس الماضي، فيما اتهمت لجنة تحقيق دولية مُكلفة من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة منذ أكتوبر 2023.