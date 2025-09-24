اقتحامات في الضفة الغربية

نزوح متواصل

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، بحشد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال؛ لإعادة فتح معبر الكرامة الوحيد لتنقل أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية نحو الخارج، موجهة سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بتكثيف التحرك الفوري لفضح جريمة الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة المدنيين في الضفة.وقالت الوزارة إن إغلاق المعبر يسبب أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة، مؤكدة أن أغلاقه يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين وجزءاً لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات.واقتحم جيش الاحتلال، اليوم، الضفة الغربية، وداهم منازل المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، كما هاجم مستوطنين رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس، واعتدوا عليه وحطّموا مركبته.من جهة أخرى، قتل 60 فلسطينياً، اليوم، بقصف إسرائيلي بينهم 20 طفلاً في مجزرة واحدة استهدف خلالها جيش الاحتلال مخيمات للنازحين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 65,419 قتيلاً و167,160 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023.وتزامن ذلك مع تواصل النزوح من مدينة غزة ومناطق أخرى في القطاع؛ بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، نحو منطقة المواصي الساحلية، وسط معاناة إنسانية متفاقمة، أبرزها نقص الغذاء.وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جندي من لواء غفعاتي بجروح خطرة جراء تعرضه لإطلاق نار في شمال القطاع، مؤكداً سقوط مسيرة في منطقة النقب الغربي نتيجة خلل فني دون وقوع أضرار أو إصابات.من جهة ثانية، تعرضت 10 سفن على الأقل من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة لهجمات من طائرات مسيّرة، وسمع دوي انفجارات دون التثبت من الأضرار التي لحقت بالسفن أو تسجيل إصابات بشرية.