الفرصة الأخيرة لإيران

عقوبات أوروبية

محادثات مستمرة

طهران لم تستوف الشروط

فيما لا تزال المحادثات جارية بين الترويكا الأوروبية وإيران للتفاوض على تأجيل العقوبات، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم (الأربعاء) عزم بلاده إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال حرب الـ12 يوما في يونيو الماضي مع إسرائيل وأمريكا.وقال محمد إسلامي في مقابلة صحفية: «رغم الضغوط الدولية وتهديدات إسرائيل بمزيد من الهجمات، المنشآت التي استُهدفت سيعاد بناؤها»، مضيفاً: «ارتفاع نسبة التخصيب لا يعني بالضرورة أنها مخصّصة للسلاح، نحن بحاجة إلى تخصيب أعلى لأدواتنا الخاصة بالقياسات الدقيقة».من جهة أخرى، أكدت مسؤولة السياسية الخارجية الأوروبية كايا كالاس، أن أمام الدبلوماسية الإيرانية فرصة أخيرة، موضحة أن المهل الزمنية لعودة العقوبات تقترب من الانتهاء.وقالت كالاس: «نحتاج إلى رؤية تحرك حقيقي من الجانب الإيراني»، وذلك بعد أن أجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية)، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، محادثات مع نظيرهم الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس.وعرضت مجموعة «الترويكا الأوروبية»، خلال الاجتماع أمس، تأجيل معاودة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال أمام إجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا سمحت إيران مجددا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدخول أراضيها، وعالجت المخاوف إزاء مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية، عقب الاجتماع مع «الترويكا الأوروبية»، أنه في ضوء الخطوة غير المبررة وغير القانونية لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، طُرحت بعض الأفكار والمقترحات خلال الاجتماع لمواصلة الجهود الدبلوماسية، وجرى الاتفاق على استمرار المشاورات.ونقلت وسائل إعلام إيرانية أمس مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني قوله: إن الدول الغربية تقديم وعودا فارغة، موضحا أن طهران «لن تقبل إلا اقتراحا معقولا وعادلا، يضمن مصالحها».وكان دبلوماسي فرنسي، قد ذكر أن إيران لم تستوفِ الشروط في الوقت الحالي، لكن المناقشات ستستمر لاستكشاف جميع الاحتمالات على أكمل وجه، موضحا أن دول الترويكا ستبقى مُستعدة حتى اللحظة الأخيرة، والكرة في ملعب إيران.وأطلقت «الترويكا الأوروبية» في 28 أغسطس الماضي، مهلة مدتها 30 يوما لمعاودة فرض عقوبات للأمم المتحدة تنتهي (السبت) 27 سبتمبر، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.