ملاحقة العصابة

جريمة الاغتيال

فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفرض سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار والقضاء على الاختلالات الأمنية والقبض على بقية العصابة المتورطة في قتل مدير عام صندوق النظافة والتحسين في مدينة تعز غرب اليمن أفتهان المشهري، أكد مصدر أمني يمني اليوم (الأربعاء) مقتل المتهم الرئيسي في الجريمة محمد صادق المخلافي في اشتباكات مع الحملة الأمنية المشتركة بمنطقة «تبة الوكيل» بحي الروضة شرق المدينة.وأوضح المصدر أن المخلافي لقي مصرعه خلال مداهمة الحملة لوكره المختبئ فيه، مبيناً أنه اشتبك مع الحملة الأمنية التي كان هدفه القبض عليه، مبينة أن الحملة مستمرة لملاحقة بقية العصابة وتطهير المدينة من العصابات المسلحة وذلك بعد القبض على قيادي عسكري متورط في الجريمة إلى جانب المخلافي، وإحالة بعضهم إلى الشرطة العسكرية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص كونهم من العسكريين.وذكرت المصادر أن من بين المقبوض عليهم المطلوب عرفات علي منصور، وعناصر أخرى، متوعداً بتطهير المدينة وفرض سلطة الدولة والقضاء على كل الاختلالات الأمنية.وقال المصدر: «تعز بعد اغتيال المشهري لن تكون كما كانت قبلها»، مشيداً بالدعم الشعبي للأجهزة الأمنية والذي مكنها من فرض سلطتها.وتم اغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين في تعز أفتهان المشهري وسط مدينة تعز (الخميس) الماضي، وأطلق عليها محمد صادق المخلافي وعدد من معاونيه أكثر من 20 رصاصة أثناء قيادة سيارتها، وأثارت تلك الحادثة غضب الشعب اليمني وخصوصاً أبناء تعز وعمال النظافة الذين وصفوها بأنها ليست مديرتهم بل الحاضنة والراعية لهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مما دفعهم للخروج عقب مقتلها على الفور إلى الشوارع وتجميع آليات النظافة أمام إدارة المحافظة للمطالبة بسرعة القبض على القتلة وتطهير تعز من المجرمين وتوسعت الاحتجاجات لتشمل كافة مديريات المحافظة المحررة الذين قدموا إلى وسط المدينة على شكل مجموعات ونصبوا الخيام مهددين بمزيد من التصعيد إذا لم يتم القبض على المتورطين في الجريمة.