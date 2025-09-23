أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو «الزعيم الوحيد القادر على إنهاء الحرب في غزة»، مشيراً إلى وجود «فرصة سانحة» لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف روبيو في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أن الولايات المتحدة ستعقد اجتماعاً مهماً اليوم مع دول إسلامية، بما في ذلك دول الخليج، بهدف وضع خطة لإنهاء الصراع المستمر في القطاع.

رفض أمريكي للاعتراف بدولة فلسطين

وأعرب روبيو عن رفضه لمطالبات بعض الدول الحليفة في الأمم المتحدة بالاعتراف الرسمي بـ «الدولة الفلسطينية»، واصفاً هذه الخطوة بأنها «لا قيمة لها» في السياق الحالي.





وأكد أن إدارة ترمب تسعى لوضع آلية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بطريقة آمنة، مع التشديد على ضرورة ألا تؤدي هذه المساعدات إلى «مكافأة» حركة حماس.

يأتي تصريح روبيو في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث يستمر الصراع في غزة وسط تحديات إنسانية وسياسية معقدة.

دعم مدنيي غزة

ويهدف الاجتماع المرتقب مع قادة الدول الإسلامية إلى مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لدعم المدنيين في غزة.

ولم يكشف روبيو عن تفاصيل إضافية حول الدول المشاركة في الاجتماع أو الجدول الزمني لتنفيذ الآلية المقترحة.

وتُعد تصريحات روبيو جزءاً من نهج إدارة ترمب لإعادة صياغة السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث يسعى ترمب لتعزيز دوره كوسيط رئيسي في المنطقة.