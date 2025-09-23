دعم حل الدولتين

الموت في غزة

انطلقت اليوم (الثلاثاء) الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية، أن ركائز السلام تتداعى بسبب الإفلات من العقاب.وشدد غوتيريش على ضرورة أن يكون السلام هو الخيار الأول، مبيناً الحل الوحيد القابل للتطبيق لإحلال السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.وقال الأمين العام للأمم المتحدة عبرنا عن دعمنا لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بوضوح، مشدداً على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن الآن.وندد غوتيريش بعدم الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية قائلاً: «لم يتم الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية بشأن غزة»، موضحاً أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لمقدرات حياته.وشدد بالقول: نرى دولاً عبر العالم تتصرف وكأن قواعد القانون لا تنطبق عليها، وأؤكد أن الإفلات من العقاب أساس الفوضى، وما يناقش في الجمعية مسألة حياة أو موت لملايين البشر.ولفت إلى أن المجاعة لا تزال تحصد أرواح المدنيين في غزة، مؤكداً أن الحروب تستعر وهناك دول لا تلتزم بالمواثيق الدولية.وأضاف: «الأهوال في غزة تقترب من عامها الثالث ونطاق الموت والدمار يتجاوز أي صراع آخر»، مشدداً على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحرية التعبير.وزاد: عندما تقل المساءلة تزداد المقابر، وعلى مجلس الأمن أن يكون أكثر تمثيلاً وشفافية وفاعلية، مبيناً أنه دون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف فإن العالم سيعاني من الفوضى.وفيما يتعلق بالسودان، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المدنيين في السودان يواجهون المذابح ولا حل عسكرياً للأزمة.