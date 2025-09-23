أفاد السفير الأمريكي في الصين ديفيد بيردو، اليوم (الثلاثاء)، بأن الاجتماع المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ من المرجح أن يعقد العام القادم بدلاً من الخريف الحالي.

لقاء «ترمب - شي»

وقال بيردو: «نحن نتطلع إلى اللقاء، كما قال الرئيس ترمب، وربما في المستقبل القريب، لكن بالتأكيد العام القادم».

الزيارة الأولى منذ 2019

جاءت تصريحات بيردو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وفد من النواب الأمريكيين في زيارة نادرة إلى بكين، وهي الأولى منذ عام 2019.

وجاءت هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس ترمب مع الرئيس شي يوم الجمعة الماضي، إذ أعلن ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الطرفين اتفقا على اللقاء حول قمة متعددة الأطراف في كوريا الجنوبية الشهر القادم.

تجاهل صيني

كما أشار ترمب إلى زيارته المبكرة للصين العام القادم، تليها زيارة شي إلى الولايات المتحدة، أما التقرير الصيني الرسمي عن المكالمة، فلم يتضمن مثل هذه التفاصيل.

وأشار بيردو إلى أن الوفد التابع لمجلس النواب الأمريكي ناقش مكالمة الرئيسين واللقاء المحتمل مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ يوم الاثنين، إضافة إلى لقائهم برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يوم الأحد.

علاقة ترمب وشي

وأضاف بيردو: «أود أن أقول إن العلاقة بين الرئيس شي والرئيس ترمب جيدة جدا ومشجعة حاليا».

قاد الوفد الحزبي المشترك، الذي يتكون من أربعة نواب، النائب الديمقراطي آدم سميث، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المسلحة في مجلس النواب كأعلى ديمقراطي حاليا.

وأكد سميث أن الوفد ناقش أيضا حل الخلافات حول ملكية تطبيق تيك توك خلال اجتماعاته مع الجانب الصيني.

وشدد سميث على أن غرض الزيارة إلى الصين هو تعزيز التواصل بين البلدين، خصوصا في القضايا العسكرية، قائلا: «نحن ما زلنا نتحدث مع بعضنا البعض دون فهم حقيقي»، مضيفا أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى «عدم التوافق بالضرورة، لكن على الأقل التواجد في نفس الكتاب».

السفير الأمريكي في بكين

يُعد بيردو، الذي تولى منصبه كسفير أمريكي في الصين في مايو 2025، حليفا مقربا لترمب، وكان سابقا سناتورا عن جورجيا من 2015 إلى 2021.

وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود لتهدئة التوترات التجارية بين البلدين، بعد اتفاق مؤقت على خفض التعريفات الجمركية في مايو 2025.