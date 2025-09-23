بينما كان نحو 150 من قادة العالم يستعدون للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مانهاتن، كانت الخدمة السرية الأمريكية تعمل بهدوء على تفكيك شبكة اتصالات سرية ضخمة في منطقة نيويورك.

تعطيل مكالمات الطوارئ

هذه الشبكة، التي وصفها المحققون بحسب موقع «CNBS» بأنها تهديد خطير، كانت قادرة على تعطيل أبراج الاتصالات الخلوية، وتعطيل مكالمات الطوارئ 911، وإغراق الشبكات بالفوضى في وقت كانت فيه المدينة في أضعف حالاتها.

الشبكة، التي ضمت أكثر من 300 خادم SIM تحتوي على أكثر من 100000 بطاقة SIM، كانت موزعة ضمن دائرة نصف قطرها 35 ميلاً حول مقر الأمم المتحدة. ويعتبر هذا الاكتشاف أحد أخطر تهديدات الاتصالات التي تم الكشف عنها على الأراضي الأمريكية، إذ كان بإمكان هذه الشبكة تعطيل الخدمة الخلوية في مدينة تعتمد عليها بشكل كبير في الحياة اليومية، والاستجابة للطوارئ، ومكافحة الإرهاب.

اكتشاف الشبكة

تم الكشف عن الشبكة في إطار تحقيق موسع أجرته الخدمة السرية الأمريكية حول تهديدات الاتصالات التي تستهدف كبار المسؤولين الحكوميين.

وكانت الخوادم تعمل كبنوك من الهواتف المحمولة المزيفة، قادرة على إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية جماعية، وإغراق الشبكات المحلية، وإخفاء الاتصالات المشفرة للمجرمين.

وقال مات مكول، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب الخدمة السرية في نيويورك: «لا يمكن التقليل من قدرة هذه الشبكة على إحداث الفوضى، فهي قادرة على تعطيل أبراج الاتصالات، مما يمنع التواصل عبر الهواتف المحمولة، وإذا تزامن ذلك مع حدث كبير مثل الجمعية العامة، فقد تكون العواقب كارثية».

تحذيرات من مخاطر غير مسبوقة

وأكد المسؤولون أن التحقيقات لم تكشف بعد عن مؤامرة مباشرة لتعطيل اجتماعات الأمم المتحدة، ولا توجد تهديدات موثوقة معروفة ضد نيويورك، ومع ذلك، تشير التحليلات الأولية إلى أن جهات حكومية من دول معينة استخدمت هذه الشبكة لإرسال رسائل مشفرة إلى جماعات الجريمة المنظمة والكارتلات والمنظمات الإرهابية.

100000 بطاقة SIM

وأوضح مكول أن التحقيقات مستمرة لتحليل 100 ألف بطاقة SIM لتتبع الاتصالات والرسائل النصية المرتبطة بها، وعند دخول العملاء إلى المواقع، وجدوا صفوفاً من الخوادم وأرففاً مليئة ببطاقات SIM، منها أكثر من 100 ألف بطاقة نشطة، مع وجود المزيد جاهز للتفعيل، مما يشير إلى خطط لتوسيع الشبكة بشكل كبير.

ووصف مكول العملية بأنها منظمة بشكل عالٍ ومكلفة، إذ استُثمرت ملايين الدولارات في الأجهزة وبطاقات SIM، مُشيراً إلى أن الشبكة كانت قادرة على إرسال ما يصل إلى 30 مليون رسالة نصية في الدقيقة.

تهديدات مستقبلية

وقال شون كوران، مدير الخدمة السرية، في بيان: «مهمتنا الوقائية تهدف إلى منع التهديدات، وهذا التحقيق يوجه رسالة واضحة إلى الجهات الخبيثة بأن أي تهديدات وشيكة سيتم التحقيق فيها وتفكيكها على الفور».

وحذر المسؤولون من أن هذه الشبكة كانت قادرة على إحداث فوضى مشابهة لما حدث خلال هجمات 11 سبتمبر أو تفجيرات ماراثون بوسطن، حيث انهارت الشبكات الخلوية تحت الضغط، وأضاف مكول: «من غير الحكمة افتراض عدم وجود شبكات أخرى مماثلة في مدن أمريكية أخرى».