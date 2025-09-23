انتهاك الأجواء غير مقبول

الهجوم الأخطر

حذر حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم (الثلاثاء) روسيا من خطورة انتهاك المجال الجوي لبلدانه الشرقية، مطالباً بوقف انتهاكاتها التصعيدية وذلك بعد عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا.وقالت بلدان الناتو الـ32 في بيان إن «روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال التصعيدية التي تحمل خطر وقوع أي حدث غير محسوب وتعرّض الأرواح للخطر.. عليها أن تتوقف»، وذلك بعد أن أكدت الحكومة النرويجية اليوم أن طائرات روسية انتهكت المجال الجوي للبلاد ثلاث مرات هذا العام، في حوادث وصفتها أوسلو بأنها «غير مقبولة».وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان «انتهكت روسيا المجال الجوي النرويجي ثلاث مرات هذا الربيع وهذا الصيف»، مضيفاً: «لا يمكننا الجزم ما إذا كان ذلك عن عمد أم أنه خطأ ملاحي، لكن مهما كان السبب، فهو أمر غير مقبول، وقد أوضحنا ذلك للسلطات الروسية».وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي قد قال أمس، إن «موسكو لا ينبغي أن تشتكي في الأمم المتحدة، إذا أُسقطت طائراتها بعد دخولها الأجواء الجوية لدول حلف الناتو».من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اليو إن المسيّرات التي تسببت في إغلاق مطار كوبنهاغن لساعات مثّلت الهجوم الأخطر على البنى التحتية الحيوية في البلاد حتى اللحظة، موضحة أن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيرا لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي تستهدف المطارات الأوروبية.وإغلاق مطاري كوبنهاغن وأوسلو، وهما الأكثر ازدحاماً في منطقة الشمال الأوروبي، لساعات، بعد رصد مُسيَّرات في مجالهما الجوي في وقت متأخر من أمس، ما تسبب في تقطع السبل بعشرات الآلاف من الركاب بعد تحويل مسار رحلات جوية.