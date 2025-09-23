أفكار الحل

المواجهات أو التعاون

كشفت وسائل إعلام غربية محادثات تجرى اليوم (الثلاثاء) بين إيران ودول الترويكا الأوروبية، مؤكدة أنها الفرصة الأخيرة.وذكر مسؤولان إيرانيان كبيران ودبلوماسيان غربيان أن «فرص النجاح لا تزال ضئيلة»، موضحين أن وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيجتمعون اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث طموحات إيران النووية المثيرة للجدل.وأفاد مسؤول إيراني بأن بلاده طرحت أفكارا مختلفة وخضعت للنقاش على مسؤولي الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا) والاتحاد الأوروبي، ومع (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، رافائيل جروسي، وأن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي اليوم بنظرائه في الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا)، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وسيواصلون المناقشات.وأشار إلى أن الجميع يسعى فيما يبدو لحل النزاع النووي، وذلك بعد أن طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من القوى الأوروبية، الاختيار بين «التعاون أو المواجهة».وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال أمس، إن طهران لن تستجيب للغة الضغط بشأن نشاطها النووي، قائلاً للتلفزيون الإيراني: «اختبروا إيران مراراً، وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد، أتمنى أن نجد حلاً دبلوماسياً في الأيام القادمة، وإلا ستتخذ طهران الإجراءات المناسبة».