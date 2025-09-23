طالب بيان دولي مشترك إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، مشددين على ضرورة رفع القيود عن توريد الأدوية.

وأكدت الدول الغربية 25 في بيان مشترك، استعدادها لمساعدات مالية وأطقم طبية ومعدات لعلاج المرضى والمصابين الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

مناشدة غربية

وناشدت الدول إسرائيل بشدة على إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية، داعية إلى تمكين الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني الآخرين، على وجه السرعة وبشكل كامل، من القيام بعملهم الإنساني في غزة.وشددت على ضمان احترام وحماية الطواقم الطبية التي تعنى حصرياً بالمهام الطبية، وتسهيل مرورها الآمن دون عوائق، إلى جانب معداتها ووسائل نقلها وإمداداتها، مؤكدة رفع القيود المفروضة على توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

الدول الموقعة

ووقع البيان النمسا وبلجيكا وكندا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وبريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فيما لم تُدرج الولايات المتحدة ضمن الدول الموقعة.



وأوضحت فنلندا في البيان أن خدمات الرعاية الصحية في غزة «انهارت»، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 15.600 مريض فلسطيني بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، ولا يمكن علاجهم في غزة، مبينة أنها تدعم مستشفيات السلطة الفلسطينية والقدس الشرقية «كجزء من تعاونها الإنمائي، وضمن الميزانية المتاحة».