طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بضرورة تحرك المجتمع الدولي بجدية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن مؤتمر نيويورك لحل الدولتين - الذي تقوده السعودية وفرنسا يحمل أهمية كبيرة تتجاوز الطابع الرمزي.

وبحسب تقارير إعلامية عالمية، قال دوجاريك، اليوم (الإثنين): «نحتاج اليوم شجاعة سياسية من قادة العالم من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار ووقف المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة».

موقف غوتيريش

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان ثابتًا في مواقفه من القضية الفلسطينية، بينما الآخرون هم من غيّروا مواقفهم، مضيفًا أن على قادة العالم تجاوز نهج التخويف الذي تتبعه إسرائيل.

وأضاف أن واقع مجلس الأمن معروف للجميع، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في الدفع نحو تحرك دولي.

تأشيرة أبو مازن

وفي الوقت نفسه، انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة رفض الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور أعمال المؤتمر، واصفًا الأمر بـ«المؤسف».

الأنظار إلى نيويورك

يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار إلى نيويورك، اليوم (الإثنين)، وسط ترقب لاعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتزايد الأصوات المطالبة بتكريس الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، من أجل الحفاظ على حل الدولتين قائماً لمواجهة الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

روسيا وحل الدولتين

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن روسيا لا تزال تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، مشدداً بالقول: «نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين».

مطالبات صينية

في الوقت ذاته، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إلى التمسك بحل الدولتين، وتعزيز التوافق حوله ورفض أي عمل أحادي يقوض أساس هذا الحل، مشدداً على أن «القوة والعنف لن يحققا السلام والأمان».

البرتغال تنضم إلى بريطانيا وكندا وأستراليا

وكانت البرتغال انضمت، مساء أمس (الأحد) إلى كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة تشكل تحولا مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل في تصريح للصحفيين في نيويورك عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إن الاعتراف بدولة فلسطين هو تنفيذ لسياسة أساسية وثابتة وتحظى بقبول واسع»، مُضيفًا أن البرتغال تدعو إلى حل الدولتين كونه سبيلا وحيدا نحو سلام دائم وعادل.