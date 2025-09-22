تصحيح الأخطاء

بلديات فرنسا

فيما جرى رفع العلم الفلسطيني أمام مبنى البعثة في بريطانيا، أعلن رئيس البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم (الإثنين)، أن الاعتراف بدولة فلسطين في نفس العاصمة التي خرج منها وعد بلفور «لحظة تاريخية».وقال رئيس البعثة الفلسطينية إن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين «إقرار بالظلم التاريخي وإنهاء لإنكار لحقنا في الحرية وتقرير المصير»، مضيفاً: «اعتراف بريطانيا يأتي بينما تنفذ إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين يتم إنكارها حتى الآن والسماح باستمرارها دون عقاب».أوضح أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية تصحيح لأخطاء تاريخية والتزام بمستقبل مبني على الحرية والكرامة وحقوق الإنسان الأساسية، ويأتي في وقت معاناة وألم لا يمكن تخيلهما.ويشير زملط إلى آرثر جيمس بلفور، السياسي البريطاني الذي أرسل رسالة إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد يعلن فيها دعم الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وأصبحت هذه الرسالة معروفة باسم «وعد بلفور».وفي فرنسا، تحدّى بعض رؤساء البلديات في فرنسا أوامر الحكومة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية فوق مباني البلديات.ومن المتوقع أن ينضم آخرون إلى هذه المبادرة مع استعداد فرنسا للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يتضح بعد عدد المدن التي ستشارك في هذه الخطوة اليوم، بعد دعوة زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إلى رفع الأعلام.ورغم تحذيرات وزارة الداخلية من مثل هذه المظاهر، في بلد يضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا، إلا أن هذه الدعوة باتت تكتسب زخماً متزايداً، مع انتشار الأعلام الفلسطينية بشكل أكبر في فرنسا خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين في غزة.