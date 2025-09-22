أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الإثنين)، عفوًا عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و5 آخرين، وذلك عن باقي مدة العقوبة المقضي بها لعدد من المحكوم عليهم بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المشمولون بقرار العفو

وشمل قرار العفو كلًا من: سعيد مجلي الضو عليوة، كرم عبدالسميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف، منصور عبدالجابر علي عبدالرازق.

توجيهات السيسي

وكان السيسي، وجه في وقت سابق الجهات المعنية بدراسة الالتماس، بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وفق إعلام حكومي.

مناشدة حقوقية

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري قد تقدّم بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يناشد فيه استخدام صلاحيته الدستورية في منح العفو، وذلك استجابة لمطالبات وردت إلى المجلس من أُسر المحكوم عليهم، تطلب منح أبنائهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية، والاندماج مجددًا في أُسرهم ومجتمعاتهم.

وأكد المجلس أن هذا الالتماس يأتي في سياق التزامه بمبادئ العدالة، والرحمة، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، خصوصًا من أُدينوا في قضايا غير مخلة بالشرف ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو إرهاب، وهم الآن في مرحلة الندم والتأهيل، ويشكل الإفراج عنهم فرصة لاسترداد حياتهم وخدمة مجتمعهم.