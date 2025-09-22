شهدت موانئ جنوة وليفورنو في إيطاليا احتجاجات واسعة، اليوم (الإثنين)، بالتزامن مع قمة عالمية في نيويورك تقودها المملكة العربية السعودية وفرنسا لحشد الدعم لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تعطل النقل وإغلاق المدارس

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية أغلق عمال الموانئ الطرق المؤدية إلى ميناء جنوة في شمال إيطاليا، ضمن فعاليات احتجاجية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، كما تسببت الإضرابات، التي دعت إليها نقابات عمالية عدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، في تعطيل خدمات النقل وإغلاق عدد من المدارس في أنحاء إيطاليا.

في جنوة، شمال غرب إيطاليا، رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية خلال تجمعات الصباح الباكر حول الميناء. وفي مدينة ليفورنو الساحلية بإقليم توسكانا، منع العمال المتظاهرين من الوصول إلى أحد مداخل الميناء.

ضغط على إسرائيل

ويهدف عمال الموانئ الإيطاليون إلى منع استخدام إيطاليا نقطةَ عبورٍ لنقل الأسلحة والإمدادات إلى إسرائيل، التي تخوض حرباً ضد حركة حماس في غزة.

قال ريكي، أحد المتظاهرين في جنوة من مجموعة «تجمع عمال الموانئ المستقلين»: «الشعب الفلسطيني يواصل إعطاءنا درساً في الكرامة والمقاومة، ونحن نتعلم منهم ونحاول القيام بدورنا».

تأثر القطارات الإقليمية

ومن المقرر أن تشهد العديد من المدن الإيطالية مظاهرات لاحقاً اليوم الإثنين، كما تأثرت خدمات القطارات الإقليمية المتجهة إلى روما بالتأخير والإلغاء بسبب الإضرابات، بينما عملت خطوط المترو في روما ومعظم خطوط المترو في ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا، بشكل طبيعي، فيما لم تتأثر شركات الطيران بالإضرابات.

موقف الحكومة الإيطالية

يأتي ذلك بينما تدعم الحكومة الإيطالية اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إسرائيل تقليدياً ضمن أوروبا، لكن القلق تصاعد داخل الائتلاف الحاكم في الأشهر الأخيرة بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة.

ومن جانبه، قلل وزير النقل ماتيو سالفيني من تأثير الاحتجاجات، مشيراً إلى نقابة يسارية متطرفة نظمتها.