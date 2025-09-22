240 قتيلاً عسكرياً

25 منزلاً متضرراً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الاثنين)، سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مؤكدة أنها كبدت الجيش الأوكراني خسائر كبيرة.وقالت الوزارة: «تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك»، مبينة أن وحدات قوات مجموعة الغرب الروسية، حسنت الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة خاركوف.وأشارت إلى أن خسائر الجيش الأوكراني على تلك الجبهات بلغت نحو 240 عسكريا، بالإضافة إلى عدة مركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية، مشيرة إلى أنها استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، ومراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147منطقة.من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، روسيا باستهداف البنية تحتية ومنازل مدنيين في مدينة زابوريزهيا، موضحاً أن عملية الإنقاذ مستمرة.وكتب زيلينسكي على حسابه في «إكس»: تضرر 15مبنى سكنياً و10منازل خاصة، حتى الآن، وتأكد مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة زابوريزهيا، موضحاً أن مناطق دونيتسك، ودنيبرو، وسومي، وكييف، وخاركيف، وخيرسون تعرضت لهجمات بأكثر من 14 طائرات مسيرة خلال الليل.ووصف الرئيس الأوكراني هذا الأسبوع بالأسبوع الدبلوماسي المثمر، مشدداً على ضرورة الضغط على روسيا لوقف الحرب.