توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى اتفاق مبدئي يسمح للكيان الأمريكي الجديد لتطبيق «تيك توك» باستئجار خوارزمية التطبيق من الشركة الصينية المالكة «بايت دانس» وفقًا لما أعلنه مسؤول كبير في البيت الأبيض لموقع «أكسيوس».

«تيك توك» تحت سيطرة أمريكية

ويأتي هذا الاتفاق جزءًا من مساعي الامتثال لقانون أمريكي صدر عام 2024، يطالب بأن تكون «تيك توك» تحت سيطرة أمريكية أو تواجه الحظر.

ويهدف الاتفاق إلى السماح لـ«بايت دانس» بمواصلة تشغيل «تيك توك» خارج الولايات المتحدة، وهو ما لم يكن ممكنًا في حال بيع الخوارزمية بالكامل.

ومن المتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا هذا الأسبوع للموافقة على الصفقة المقترحة.

تفاصيل اتفاق الصفقة

ويتضمن الاتفاق إنشاء نسخة منفصلة من خوارزمية «تيك توك»، سيتم استئجارها لمشروع مشترك جديد يقوده مستثمرون أمريكيون، بقيادة شركات «أندريسن هورويتز»، و«سيلفر ليك»، و«أوراكل».

وستتولى «أوراكل» إعادة تدريب الخوارزمية وضمان حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، دون الحاجة إلى إعادة تنزيل التطبيق من قبل المستخدمين في الولايات المتحدة، مع استمرار تشغيله عالميًا.

موافقة الصين

وأشار المسؤول بالبيت الأبيض إلى أن الحكومة الصينية وافقت على هذه الشروط خلال اجتماع ثنائي عُقد الأسبوع الماضي في مدريد، ومع ذلك قد يواجه الاتفاق انتقادات في الكونغرس الأمريكي، حيث يحظر القانون «التعاون» في تشغيل خوارزميات توصية المحتوى، مما قد يثير جدلًا حول تفسير هذا المصطلح.

ومن المثير للاهتمام أن بعض المستثمرين الحاليين في «بايت دانس» لم يتم إطلاعهم على تفاصيل الصفقة، كما أن الحكومة الأمريكية لن تحصل على مقعد في مجلس إدارة الكيان الجديد أو حصة ملكية، على الرغم من مناقشة هذه الخيارات سابقًا.

وسيتألف مجلس الإدارة من مستثمرين جدد، وممثلين عن مستثمري «بايت دانس» الحاليين، وممثل واحد من «بايت دانس».

وأفادت مصادر بأن الرئيس ترمب أشار في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إلى مشاركة شخصيات بارزة مثل مايكل ديل، ولاتشلان موردوك، وروبرت موردوك في مجموعة المستثمرين، في إشارة إلى شركات مثل «بي دي تي آند إم إس دي بارتنرز» و«فوكس كورب».

120 يومًا إضافية

ومن المنتظر أن يمدد ترمب فترة التأجيل التنفيذي للحظر لمدة 120 يومًا إضافية لاستكمال تفاصيل الصفقة، وكان من المفترض أن يتم بيع «تيك توك» أو حظرها في يناير الماضي، لكن ترمب أجّل القرار مرات عدة، ويمنح نفسه الآن أربعة أشهر إضافية لإتمام الصفقة.