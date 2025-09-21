«البرلمان العربي»: دعم السعودية لليمن يجسد نهجها الإنساني الثابت

أشاد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بتقديم المملكة دعما اقتصاديا تنمويا إضافيا جديدا للجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لمساندة الشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

نهج إنساني ثابت للمملكة

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المبادرة الكريمة تجسد النهج الإنساني الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق، وتعكس ما توليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من اهتمام ودعم ثابت لأمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمها المستمر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

سجل حافل بالمبادرات الإنسانية

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن هذه المبادرة الكريمة تضاف إلى سجل المملكة الحافل بمبادراتها الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإقليمي، مؤكدا وقوف البرلمان العربي ودعمه التام إلى جانب كل الجهود المخلصة الرامية إلى دعم أمن واستقرار ووحدة الجمهورية اليمنية، وتحقيق تطلعات شعبها الكريم في العيش بأمن وكرامة وازدهار.

دعم اقتصادي تنموي إضافي

وأعلنت المملكة تقديم دعم اقتصادي تنموي إضافي جديد بقيمة مليار و380 مليونا و250 ألف ريال سعودي، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على توصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استجابة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي.

دعم موازنة الحكومة

ويهدف الدعم الجديد الذي تقدمه المملكة إلى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في اليمن، حيث يشمل دعم موازنة الحكومة، ودعم المشتقات النفطية، وتمويل ميزانية تشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وفقا لآليات حوكمة تدعم الإصلاحات الاقتصادية اليمنية.

جزء من سلسلة المساعدات الإنسانية

ويُعد دعم المملكة لليمن جزءا من سلسلة المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي تقدمها المملكة منذ اندلاع النزاع في اليمن عام 2015، الذي أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص وتهديد 21 مليون يمني بالجوع، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

أكثر من مليارَي دولار مساعدات

وأدى النزاع بين الحوثيين، والحكومة الشرعية إلى تدهور الاقتصاد اليمني بنسبة تصل إلى 50% منذ 2015، مع تضخم يتجاوز 40% وانهيار الريال اليمني، وأطلقت المملكة «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في مارس 2021، برئاسة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ويهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية، وقدم حتى الآن أكثر من مليارَي دولار مساعدات، بما في ذلك مشاريع صحية وتعليمية ودعم الموازنة العامة.