أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، اليوم (الأحد)، أن الدعم السعودي الجديد يمثّل دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وذلك خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.وعبّر رئيس الوزراء عن بالغ الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والحكومة والشعب السعودي على دعمهم المتواصل لليمن وآخره، أمس، إعلان تقديم دعم إضافي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بـ1.380 مليار ريال، لدعم الموازنة الحكومية وتوفير المشتقات النفطية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.وأكد بن بريك أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويجسد الحرص الدائم للمملكة على مساندة الحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الدعم السعودي الجديد يمثّل دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي شرعت فيها الحكومة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.وأشار إلى أهمية التدخلات النوعية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ودوره الحيوي في تنفيذ المشاريع وإسناد جهود الحكومة في القطاعات ذات الأولوية، مستعرضاً العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، وآفاق تعزيزها، وتطويرها على المستويات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الوطنية، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والإدارية، وما أنجزته الحكومة في هذا الجانب، الذي انعكس على تعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح معدلات التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.وناقش رئيس الوزراء اليمني مع سفير المملكة في اليمن، التدخلات الإنسانية والإنمائية الحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدد من المحافظات، وأهمية مواصلة هذا الدعم لأثره المباشر والملموس على حياة المواطنين، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، إضافة الى آليات التنسيق المشترك لتخصيص الدعم السعودي الجديد.واستعرض رئيس الوزراء ما أنجزته الحكومة في مجال الإصلاحات، التي أسهمت في تقوية موقف العملة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدعم من شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة. لافتاً الى أولويات الحكومة العاجلة التي تركز على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ومعركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.من جانبه، جدد سفير خادم الحرمين الشريفين، استمرار دعم المملكة العربية السعودية، للحكومة اليمنية وجهودها لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار، والتنمية في اليمن. مشيراً إلى أن الدعم الجديد يندرج ضمن مسار متكامل لمساندة الاقتصاد اليمني، وتنفيذ المشاريع التنموية، التي تعزز الاستقرار وتدفع عجلة التنمية.