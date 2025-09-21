اتفاق الدوحة

مخاوف أفغانية

تهديدات ترمب

رفض مسؤول في حركة طالبان طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسليم قاعدة باغرام الجوية التي تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال العاصمة الأفغانية كابول.وذكر المسؤول في تصريحات صحفية أن حصول واشنطن على هذه القاعدة «أشبه بالمستحيل»، مؤكداً أن كلمة الفصل بشأن قاعدة باغرام تعود لزعيم طالبان.وأشار إلى أن أمريكا تعهدت خلال اتفاق الدوحة بعدم استخدام القوة أو التهديد ضد سيادة أفغانستان، مبيناً أن عملية تسليم قاعدة باغرام الجوية إلى الجانب الأمريكي قضية معقّدة للغاية، فالحركة التي قاتلت القوات الأمريكية على مدى عقدين كاملين، ترى في باغرام «رمزاً لسيادتها».وشدد المسؤول الأفغاني بالقول: حتى لو قدّمت إدارة ترمب وعوداً اقتصادية وأمنية لبعض قادة طالبان بهدف استمالتهم، إلا أن كلمة الفصل تعود إلى زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، لافتاً إلى أن معظم القادة في طالبان لا يأخذون كلام ترمب على محمل الجد، ويعتقدون أنها شبيهة بتصريحاته حول أوكرانيا وكندا وغيرها.فيما ذكرت وسائل إعلام عربية أن هناك مخاوف كبيرة داخل حكومة طالبان من أن تدعم الولايات المتحدة معارضي الحركة، وتقدم الدعم العسكري والمالي للجبهات المناهضة لطالبان، مبينة أن عدداً من مسؤولي طالبان نقلوا إلى زعيمهم مخاوفهم، ويسعون لإقناعه بتنفيذ إصلاحات حكومية.وأكدت مصادر أفغانية أن السخط الداخلي يتزايد بشكل غير مسبوق، وأصبح من السهل أن ينضموا إلى الجبهات المناهضة للحركة.وكان ترمب أعلن قبل يومين أن بلاده تنوي استعادة قاعدة باغرام، دون أن يفصح عما إذا كان ينوي إرسال قوات أمريكية إلى هناك، ملوحاً بأمور سيئة قد تحدث إن لم تتجاوب حكومة طالبان مع طلبه هذا.