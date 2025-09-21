الاعتراف البريطاني

موقف موحد

ينطلق في مقر الأمم المتحدة في نيويورك غداً (الإثنين) مؤتمر حل الدولتين الذي ستترأسه السعودية وفرنسا. ويهدف للوصول إلى خارطة طريق نهائية للسلام في الشرق الأوسط عبر الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة.ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد اليوم، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في السياسة الخارجية البريطانية، بعدما تعاقبت حكومات حول العالم على التأكيد أن الاعتراف يجب أن يتم في إطار عملية سلام.قال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي إن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيامها على الفور، مبيناً أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام أشمل.وأوضح لامي لشبكة «سكاي نيوز» الإنجليزية «أي خطوة للاعتراف إنما تأتي لأننا نرغب في إبقاء آفاق حل الدولتين قائمة».من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم إن فلسطين على أعتاب أسبوع مهم وحافل، يشهد نقاشا سياسيا عالميا حول القضية الفلسطينية، موضحة أن الاعتراف بدولة فلسطين لن ينهي الحرب، لكنه يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو السلام والاستقرار.وأشارت إلى أن لدى الحكومة الفلسطينية رزمة أولويات في هذه المرحلة تتمثل في وقف حرب الإبادة والتجويع، ومنع التهجير القسري في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن غزة تتعرض لإبادة جماعية.وأوضحت شاهين أن الاحتلال هو أصل عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، ويجب أن ينتهي، مطالبة المجتمع الدولي بموقف موحد مع الحقوق الفلسطينية.ولفت إلى أن العمل الدبلوماسي الفلسطيني يتركز على حشد أكبر دعم لهذه الحقوق، موضحة أن مجموعة من الدول ستقوم خلال اليومين القادمين بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو حق طبيعي وقانوني وطبيعي، ويحمل رسائل أمل للشعب بدولة فلسطينية حرة مجسدة، كما أنه يمثل دعما للقيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني، ودعما للمعسكر الذي يؤمن بالسلام وحل الدولتين.وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية تعني أن لا سيادة لإسرائيل على أرض فلسطين، مشيرة إلى أن 149 دولة أصبحت تعترف بدولة فلسطين.