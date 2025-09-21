استهداف المدنيين

إخراج المستودعات

نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية اليوم (السبت) بشكل قاطع ما تروّجه وسائل الإعلام تابعة لقوات سورية الديمقراطية «قسد» بشأن استهداف قرية أم تينة بريف حلب، متهمة «قسد» بقصف القرية في محاولة منها لتوجيه الاتهام زوراً إلى للجيش السوري.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن إدارة الإعلام تأكيدها أن قوات سورية الديمقراطية «قسد» قصفت السبت قرى (تل ماعز، علصة، الكيارية) في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، موضحة أنه جرى رصد إطلاق صواريخ من إحدى راجمات قسد باتجاه قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.وأشارت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة قسد تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، ارتكبت بتاريخ 10 سبتمبر الجاري مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، مبينة أن الجيش مستمر في الدفاع عن المدنيين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.من جهة أخرى، عقد وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة مع محافظ إدلب محمد عبدالرحمن لقاء لبحث تكثيف الجهود للكشف عن الألغام ومخلفات الحرب، وإزالة السواتر في أرياف إدلب بما يعزز السلامة العامة، مشددة على ضرورة إبعاد مستودعات الذخيرة عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المدنيين.