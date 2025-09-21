مصر تعلن تأثرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا

كشفت وزارة الطيران المدني المصرية عن تأثر عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطارات مصرية رئيسية نتيجة الهجوم السيبراني الذي أصاب عدة مطارات أوروبية.

وأصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانا رسميا يفيد بتأخيرات في وصول رحلات محدودة إلى مطار القاهرة الدولي من مطارات هيثرو (لندن)، لوتن (إيرلندا)، وبروكسل (بلجيكا)، وبرلين (ألمانيا)، إضافة إلى تأخيرات لبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطاري الغردقة وسفنكس.

وأكدت الوزارة أن رحلات شركات الطيران المصرية لم تتأثر، وأنها تتابع الموقف لحظة بلحظة عبر غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع الجهات الدولية.

وأوضح البيان أن الهجوم أدى إلى تعطل مؤقت في أنظمة تكنولوجيا المعلومات بتلك المطارات، ما أثر جزئيا على حركة الإقلاع، ودعا الركاب إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر تطبيقات شركات الطيران.

وفي توجيهات عاجلة، أمر وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني بتعزيز التدابير الاحترازية ورفع درجة الجاهزية التشغيلية في جميع المطارات المصرية، مشددا على الالتزام بأعلى معايير الأمان لضمان عدم تأثر حركة الطيران بأي تداعيات محتملة.

وأهابت الوزارة بالركاب المسافرين على الخطوط الأجنبية مراجعة توقيتاتهم المُحدّثة، مؤكدة التزامها بالتعامل السريع مع أي مستجدات.

واستهدف الهجوم السيبراني الذي وقع ليلة الجمعة، شركة «كولينز إيروسبيس» وهي شركة أمريكية تابعة لـRTX سابقا رايثيون، المورد الرئيسي لأنظمة التحقق والإقلاع في العديد من المطارات العالمية، ما أدى إلى تعطيل برمجيتها في «مطارات مختارة» أوروبية.

وأبلغت المطارات المتضررة، بما في ذلك هيثرو (يخدم أكثر من 80 مليون مسافر سنويا)، بروكسل (حوالى 25 مليونا)، برلين (براندنبورغ)، ومطارا دبلن وكورك في إيرلندا، عن تأخيرات وإلغاءات، واضطرت إلى اللجوء إلى إجراءات يدوية للتحقق والإقلاع، ما أثر على آلاف الركاب.