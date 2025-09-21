أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن انتخاب المملكة العربية السعودية عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الدول الأعضاء في المجلس بدورته القادمة حتى العام 2027، يمثل إنجازا عربيا ويعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذا الاستحقاق الدولي الجديد للمملكة هو إضافة نوعية لمسيرتها الحافلة بالإنجازات، ورسالة فخر واعتزاز لكل العرب، ودليل على الثقة العالمية بالدور السعودي الفاعل والمؤثر في دعم الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى العالم، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الريادي للمملكة في تعزيز منظومة الأمن النووي العالمي، ومبادراتها المتعددة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع الانتشار النووي، بما يجسد رؤيتها الإستراتيجية ومكانتها المحورية على المستويين الإقليمي والدولي.

يأتي هذا الانتخاب خلال الدورة الـ69 لمؤتمر الوكالة العام في فيينا، حيث صوّت الأعضاء لصالح المملكة العربية السعودية إلى جانب دول أخرى مثل الأردن، لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن هذا الفوز يعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في الأمن النووي، ويُترجم لمشروعها الوطني للطاقة الذرية كخيار إستراتيجي لتحقيق مزيج طاقة متوازن.