بعد ساعات من رفع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني العلم السوري على سفارة بلاده في واشنطن، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن منح آلاف المهاجرين السوريين مهلة 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية، مؤكدة أنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، أن هناك حوالى 6 آلاف سوري يتمتعون حالياً بالحماية المؤقتة، إضافة إلى ألف طلب آخر قيد الانتظار حتى أغسطس الماضي، موضحة أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولم يعد هناك مانع من عودة السوريين إلى بلادهم.
وذكر مسؤولون في الوزارة أن السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة سيكون أمامهم 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية، قبل أن يُعرّضوا أنفسهم للاعتقال والترحيل.
وكان البرنامج قد سمح لهم بالعيش والعمل قانونياً في الولايات المتحدة بسبب الأوضاع غير الآمنة في بلادهم، لكن إجراءات الترحيل تعد جزءاً من مبادرة إدارة ترمب الأوسع نطاقاً.
من جهة أخرى، منحت إدارة الرئيس الأمريكي، أمس سورية إعفاءات شاملة من العقوبات، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد واشنطن رفع نصف قرن من العقوبات على بلد عانى الحرب 14 عاماً.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، أن هناك حوالى 6 آلاف سوري يتمتعون حالياً بالحماية المؤقتة، إضافة إلى ألف طلب آخر قيد الانتظار حتى أغسطس الماضي، موضحة أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولم يعد هناك مانع من عودة السوريين إلى بلادهم.
لا موانع من العودةونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة، تريشيا ماكلولين، قولها: الظروف في سورية لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أن استمرار الحماية يتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية.
وذكر مسؤولون في الوزارة أن السوريين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة سيكون أمامهم 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية، قبل أن يُعرّضوا أنفسهم للاعتقال والترحيل.
وكان البرنامج قد سمح لهم بالعيش والعمل قانونياً في الولايات المتحدة بسبب الأوضاع غير الآمنة في بلادهم، لكن إجراءات الترحيل تعد جزءاً من مبادرة إدارة ترمب الأوسع نطاقاً.
دعم أمريكيوعمدت الإدارة الأمريكية إلى إنهاء برامج أخرى سمحت مؤقتاً لمئات الآلاف من المهاجرين بالعيش والعمل في البلاد بشكل قانوني، بما في ذلك برنامج في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي منح الحماية لمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.
من جهة أخرى، منحت إدارة الرئيس الأمريكي، أمس سورية إعفاءات شاملة من العقوبات، في خطوة أولى نحو الوفاء بتعهد واشنطن رفع نصف قرن من العقوبات على بلد عانى الحرب 14 عاماً.