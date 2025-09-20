يستعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، إذ سيدعوه إلى تكثيف الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة.

وأعرب زيلينسكي عن إحباطه من بطء استجابة الحلفاء، داعياً إياهم إلى ما وصفه بـ «التوقف عن إضاعة الوقت» في مواجهة استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات

وفي تصريحات أدلى بها في مكتبه الرئاسي بكييف أمام مجموعة من الصحفيين، قال زيلينسكي إن استمرار الحرب دون خطوات ملموسة نحو السلام يتطلب فرض عقوبات فورية إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاءه وجهًا لوجه أو الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن ترمب، الذي هدد مراراً بفرض عقوبات على روسيا، لم ينفذ تهديداته بعد، شارطاً تحركه بموافقة جميع دول الناتو على وقف استيراد النفط الروسي وفرض تعريفات جمركية على الصين.

وانتقد زيلينسكي ربط العقوبات الأمريكية بتحركات الدول الأوروبية، معتبرًا أن ذلك «يبطئ الضغط على بوتين»، مُضيفاً أن دولاً مثل المجر وسلوفاكيا، الحليفتين لترمب، اللتين لا تزالان تستوردان النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، تتطلعان إلى الولايات المتحدة لاتخاذ موقف حاسم.

زيلينسكي مستعد للقاء بوتين بأي صيغة

وأكد زيلينسكي استعداده للقاء بوتين بأي صيغة، سواء ثنائياً أو بمشاركة ترمب، لكن الكرملين يشترط معالجة الأسباب الجذرية للصراع، في إشارة إلى استسلام أوكرانيا.

في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في كوبنهاغن، اليوم (السبت)، خططاً لدراسة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل «قرض تعويضات» بمليارات الجنيهات لدعم الجهود الحربية الأوكرانية، مؤكدة أن أي خطوة ستتماشى مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن روسيا يجب أن تدفع ثمن حربها.

أوروبا تمول أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة

ويأتي هذا الإعلان بعد اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين باستخدام الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، دون مصادرتها مباشرة لتجنب خرق القوانين الدولية.

وكانت المملكة المتحدة قد قدمت في مارس الماضي قرضاً بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، فيما يبلغ إجمالي دعمها لأوكرانيا منذ بدء الحرب حوالى 21.8 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه من الأصول الروسية المجمدة لديها.

في تطور آخر، أعلن حاكم إقليم سامارا الروسي، فياتشيسلاف فيدوريشتشيف، مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر في هجوم بطائرة أوكرانية دون طيار على الإقليم يوم السبت، فيما أكدت كييف أن روسيا استهدفت أوكرانيا بمئات الطائرات المسيرة خلال الليل.