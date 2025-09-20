توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم (السبت)، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط، وأقامت حاجزاً مؤقتاً فيها، بحسب ما ذكره التلفزيون السوري الرسمي.وأوضح التلفزيون السوري إن دورية تابعة لجيش الاحتلال نصبت الحاجز عند المدخل الغربي للبلدة بشكل مفاجئ، وأوقفت عدداً من السيارات المدنية وطلبوا من الركاب إبراز بطاقاتهم الشخصية، مبينة أن جنود الاحتلال يفتشون المارة بدقة، في حين لم تُسجَّل أي حالات اعتقال.وأشار التقرير إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، توغلت قوات الاحتلال في مناطق عدة بريفي درعا والقنيطرة، ثم انسحبت منها لاحقاً، كما أوقفت راعي أغنام لساعات قبل أن تُفرج عنه.وذكر التقرير أن رتلاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مكوناً من أربع آليات مدرعة، توغل مساء (الجمعة) في المنطقة الفاصلة بين بلدتي معرية وعابدين في حوض وادي اليرموك بريف درعا الغربي.وتزايدت الاستفزازات الإسرائيلية في الوقت الذي تُبذّل جهود دبلوماسية للوصول إلى أتفاق أمني بين سورية وإسرائيل بوساطة أمريكية.