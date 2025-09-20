مؤتمر حل الدولتين

دولة فلسطينية

فيما تجري التحضيرات لمؤتمر حل الدولتين الذي سينعقد بعد غدٍ (الإثنين) في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي تترأسه السعودية وفرنسا خصوصاً بعد وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى أمريكا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، اتصالاً أجراه مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.وكتب ماكرون على حسابه في «إكس»: «لقد تحدثت للتو مع ولي العهد السعودي»، مؤكداً أن اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين شكّل نقطة تحوّل في رسم الطريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.وأضاف: «مؤتمر حل الدولتين، الذي سنرأسه معاً في نيويورك، يوم الإثنين، من شأنه أن يمكّننا من اتخاذ خطوة أخرى نحو تعبئة المجتمع الدولي»، مشدداً بالقول: «شعبان ودولتان والسلام والأمن للجميع».وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، (الإثنين) القادم، في نيويورك، موضحاً أن الاعتراف بدولة فلسطين يندرج في إطار خطة سلام شاملة للمنطقة تهدف إلى تلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الأمن والسلام.وأوضح ماكرون أن عباس شدّد خلال الاتصال الهاتفي بينهما على عزمه على تنفيذ الإصلاحات اللازمة والاستجابة لتحديات دولة فلسطين المستقبلية، مضيفاً أن بلاده ستواصل مرافقة السلطات الفلسطينية على هذا الطريق.من جهة أخرى، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.